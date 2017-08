Bolt sikrer sin sidste finale med Jamaicas stafethold

Bolts karriere kunne være sluttet lørdag formiddag, men som forventet var det en formssag for jamaicanerne at løbe sig videre til finalen.

Jamaicanerne satte tredje bedste kvalifikationstid med 37,95 sekunder. Amerikanerne med Justin Gatlin på holdet var hurtigst i tiden 37,70 sekunder, mens Storbritanniens hold løb på 37,76 sekunder.

For Jamaica løb Tyquendo Tracey, Julian Forte, Michael Campbell de tre første ture, før Bolt overtog depechen og med vanligt overskud løb over målstregen.

I finalen bliver holdet forstærket af den mere erfarne Yohan Blake.

- Vi har haft et par træninger op til VM, men vi laver stadigvæk nogle fejl. I finalen kommer Yohan Blake ind på holdet, og det bliver helt sikkert godt, siger Usain Bolt ifølge AFP.

Tidligere har Bolt skånet sig selv for de indledende løb, men i hans sidste konkurrence har han valgt at være med hele vejen.

- Tilskuerne på stadion er med til at give mig energi. De har været helt fantastiske under VM. De gør det svært for mig at være trist over, at det er min sidste konkurrence, siger Bolt.

Bolt har tidligere i karrieren vundet fire VM-guld i 4 x 100 meter samt en enkelt sølvmedalje.

I samme disciplin var han tre gange i træk med til at vinde OL-guld, men guldmedaljerne fra 2008 i Beijing måtte Bolt og holdkammeraterne aflevere tilbage, da Nesta Carter blev taget for doping.

Lørdagens stafetfinale begynder cirka klokken 22.50 dansk tid.