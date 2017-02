Boilesen tror på FCK-succes: Ajax har mistet kvalitet

FC København-spilleren Nicolai Boilesen står over for flere af sine tidligere holdkammerater, når FCK i næste måned over to kampe møder Ajax Amsterdam i Europa Leagues ottendedelsfinaler.

Venstrebacken tror på, at københavnerne har en 50/50-chance for at slå hollænderne, der har fordel af hjemmebane i det sidste opgør.