Boilesen om FCK's CL-exit: Det kommer til at gøre ondt

Qarabag gik således videre på reglen om flest scorede mål på udebane, og ærgrelsen over Champions League-exitten er stor i FCK-lejren.

- Det kommer til at gøre ondt i et stykke tid.

- Det er fint at spille i Europa League, men alle vil gerne spille med i Champions League. Det er en hård nød at få i hovedet, siger FCK-forsvareren Nicolai Boilesen til TV3+.

FCK skal i stedet spille med i Europa League-gruppespillet.

FCK kom foran kort før pausen ved Federico Santander, men midt i anden halvleg fik Qarabag udlignet.

Dermed skulle FCK vinde 3-1 for at gå videre, og det lykkedes kun at score yderligere et mål ved Andrija Pavlovic.

Det kom til at bide FCK i haserne, at klubben ikke havde fået scoret et mål i den første kamp i Aserbajdsjan.

- Eftersom vi ikke scorede dernede, blev det svært, så skulle vi lave tre mål.

- Selv om vi pressede på de sidste 20 minutter, fik vi aldrig den store chance, vi burde have haft, siger Nicolai Boilesen.