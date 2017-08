Boilesen: Qarabag vil tvinge os til at score tre mål

Derfor vil FCK være tvunget til at score mindst tre gange, hvis holdet fra Aserbajdsjan scorer i Parken.

Den første kamp om at komme i Champions League-gruppespillet endte med en 1-0-sejr til Qarabag.

FC København kan komme i vanskeligheder, hvis Qarabag onsdag aften scorer et udebanemål.

FCK's forsvarsspiller Nicolai Boilesen regner med, at Qarabag-spillerne vil spille defensivt og slå til på kontraangreb.

- Jeg tror, de vil spille meget på kontra og prøve at få et mål, som tvinger os til at skulle op og lave tre, siger Boilesen til klubbens hjemmeside.

FCK vandt i lørdags 3-2 hjemme over Sønderjyske i Superligaen, og Boilesen så fremskridt hos hjemmeholdet.

- Vi skal selv finde det spil frem, vi viste i første halvleg mod Sønderjyske, som var vores bedste hidtil i sæsonen.

- De kom ikke rigtig til noget, fordi vi lykkedes med at have bolden meget mere end i vores andre hjemmekampe, og det pres skal vi også forsøge at lægge på onsdag.

- Og så selvfølgelig score de mål, der sender os videre, lyder det fra Boilesen.

Sønderjyske bragte sig foran 2-1 i anden halvleg, men FCK lykkedes med at vende det til en kneben sejr.

- Det føltes lidt uvirkeligt, men når man ser det bagefter, er det jo ikke et kollaps. De scorer to mål ud af nærmest ingenting, men ellers havde de intet haft.

- De får ganske vist en eller to chancer mere, da vi begynder at satse kraftigt fremad, men vi skulle jo selv have afgjort det længe før.

- Men det boost, som det giver at score to gange til sidst, kan vi forhåbentlig tage med og bruge onsdag.

- Og så med masser af fans på lægterne. Det hjalp i hvert fald dem dernede, hvor de blev båret frem af deres hjemmepublikum, siger Boilesen.

FCK's kamp mod Qarabag fløjtes i gang onsdag klokken 20.45.