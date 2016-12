Nordirlands Fodboldforbind ønsker at mødes med Fifa-præsident Gianni Infantino for at udtrykke utilfredshed med en bøde.

Bøde får Nordirland til at efterspørge Fifa-hastemøde

Flere britiske fodboldforbund har fået bøder for at mindes faldne soldater, men det har affødt bøder fra Fifa.

Disciplinærkomitéen under Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) langede mandag en stribe bøder ud til de britiske fodboldforbund for brud på reglerne om politiske budskaber under kampe.

Det fik Fifa til at give bøder til fodboldforbundene i både England, Skotland, Wales og Nordirland.

Mens Det Engelske Fodboldforbund (FA) har meddelt, at man agter at anke bøden, så har Nordirland forespurgt på et hastemøde med Fifa-præsident Gianni Infantino.

I Nordirland er man alt andet end tilfreds med, at man skal straffes for at hylde de faldne patrioter i VM-kvalifikationskampen mod Aserbajdsjan.

- Bestyrelsen i Irish FA (IFA) ønsker at udtrykke sin oprigtige skuffelse over, at Fifas disciplinære komité har udstedt en bøde, lyder det i en meddelelse fra IFA ifølge AFP.

- Forbundet vil skrive til præsidenten for Fifa for at arrangere et akut møde for at søge klarhed i forhold til denne sag, lyder det videre.

Bøden til IFA lyder på 14.000 euro (svarende til 104.000 kroner). England skal betale 313.000 kroner, mens Skotland og Wales skal hoste op 139.000 hver.

Hvorvidt Infantino kan eller vil presse et møde ind i sin kalender vides ikke, men formanden for disciplinærkomitéen, Claudio Sulser, siger:

- På stadion og på banen er der kun plads til sport - intet andet.