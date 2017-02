Boe og Mogensen misser turnering efter fejl i forbundet

- Vi er brandærgerlige over, at sådan en fejl kunne ske. Vi erkender vores fejl og har undskyldt overfor Mathias og Carsten, og vi har gjort det klart for dem, at vi betaler deres udgifter, så de holdes økonomisk skadesløse.

- Vi er ellers af den opfattelse, at vi har haft en intern procedure, som burde sikre, at sådan en fejl ikke kan ske.

- Men det er klart, at vi nu kigger på, hvordan vi kan forbedre det sikkerhedsnet, siger Badminton Danmark-direktør Bo Jensen i en pressemeddelelse.

Carsten Mogensen og Mathias Boe er ærgerlige over den manglende tilmelding til Super Series Premier-turneringen.

- Det er en fejl, som bare ikke må ske, men det gjorde det. Badminton Danmark har givet os en undskyldning og taget det fulde ansvar. Det har vi accepteret.

- Vi ved, at det ikke er gjort med vilje, og da det er manuelt, administrativt arbejde, kan sådan noget her ske, selv om det ikke må.

- Når det er en Premier-turnering, er det endnu mere ærgerligt, og Malaysia Open har vi ikke vundet før, så vi havde selvfølgelig set frem til at spille turneringen, siger Mathias Boe.

Mathias Boe retter desuden kritik af den eksisterende procedure for, hvordan spillerne tilmeldes turneringer.

- Spillerne kan ikke selv tilmelde sig en turnering, det skal ske via en tredjepart, der er forbundet i den her situation, og så er der bare en større chance for, at sådan en fejl kan ske, forklarer han.

Mathias Boe og Carsten Mogensen er til gengæld tilmeldt All England, hvor de skal forsøge at vinde trofæet for tredje gang, efter at de sejrede i 2011 og 2015. All England spilles i starten af marts.