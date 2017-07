Bo Henriksen efter ny sejr: Vi vinder helt fortjent

- Det er helt uvurderligt, at vi er kommet så godt fra start i den her sæson. Vi havde håbet på at hente seks point i de første seks kampe. Nu står vi lige pludselig og har opfyldt den målsætning efter bare to opgør.

- Vi vinder helt fortjent kampen mod Lyngby, og sejren kunne også være blevet større. Sejren er selvfølgelig en super fed oplevelse for drengene, for det gør jo, at vi alle sammen tror endnu mere på projektet.

Bo Henriksen tildeler naturligvis sine spillere kreditten for søndagens sejr. Men trænerteamet bliver dog også rost, da Lyngby blev lukket ned efter godt taktisk forarbejde.

- Jeg synes, vi læste dem godt, for vi var ikke i tvivl om, hvad de gerne ville. De er i bund og grund et rigtig godt omstillingshold. Mange vil gerne gøre dem til det her tiki-taka-hold, men det passer ikke.

- De spiller primært på omstillinger, men det er de så også Danmarks bedste til, og det er jo sindssygt imponerende, hvad de har leveret i Superligaen og i Europa.

Inden kampen havde Bo Henriksen og trænerteamet fokuseret meget på Lyngbys spil mellem kæderne.

- Vi var fuldt ud opmærksomme på ikke at falde i de fælder, der opstår, når Fosgaard, Boysen, Larsen eller Brandrup løber imellem vores stoppere og backs. Den udfordring løste vi rigtig fint i store dele af kampen.

- Vi accepterer jo også indlæg, da vi ikke er så nervøse for, at de kommer fri på kanten og sparker den ind til vores midtstoppere, Bubacarr Sanneh og Alexander Ludwig.

Næste udfordring for Bo Henriksens tropper er 29. juli på udebane mod OB.