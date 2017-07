Blume booker VM-finale med endnu en dansk rekord

Danskeren vandt sin semifinale i Budapest, og for anden gang torsdag satte Pernille Blume dansk rekord på distancen.

Hendes tid lød på 52,99 sekunder, og dermed er Pernille Blume klar til finalen, der svømmes fredag eftermiddag cirka klokken 17.30.

- Hvad mere kan man bede om.

- Det var fantastisk og dejligt at være i vandet. Det var et lidt andet løb, hvor det blev lidt mere tungt til sidst på de sidste 50 meter.

- Det var det samme, jeg følte i holdkappen, så jeg er glad for, at det først er i morgen, at jeg skal svømme igen, siger Pernille Blume til TV2 Sport.

Torsdag formiddag satte hun dagens første danske rekord på distancen, da hun vandt sit indledende heat. Her kom Pernille Blume i mål i tiden 53,13 sekunder.

Det lykkedes altså den danske OL-guldvinder fra Rio i fjor at komme under 53 sekunder senere torsdag, og dermed skabte hun forventninger til fredagens finale.

Svenske Sarah Sjöström svømmede i den anden semifinale i den bedste tid, der lød på 52,44 sekunder. Pernille Blume fik den fjerdebedste tid, når alle tider regnes med fra de to semifinaler.

Danskeren er da også fuld af fortrøstning og ser frem til fredagens finale.

- Den sidste del (50 meter, red.) er der mere i, og jeg tror, det kommer naturligt i morgen i finalen. Der er det jo ren og skær sjov og ballade.

- Jeg tror bare, jeg går ud og svømmer mit løb og håber, at jeg kan få mest muligt ud af denne 100 meter fri. Det er svært at sige om finaler. Alt kan ske, og jeg har lige så stor medaljechance som alle de andre.

- Jeg kommer til at blive presset, men jeg satser på, at jeg kan håndtere det, siger Pernille Blume, efter at finalepladsen er i hus.

Senere torsdag aften svømmer Rikke Møller Pedersen semifinale i 200 meter brystsvømning.