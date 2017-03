Bjorkstrands svirp giver Columbus 3-0-sejr i NHL

Den 21-årige Oliver Bjorkstrand var en af kampens store oplevelser, da Columbus vandt over New Jersey.

Natten til mandag dansk tid gav Bjorkstrand igen prøver på sit talent, da han med en scoring og en assist var stærkt medvirkende til, at Columbus Blue Jackets vandt 3-0 ude over New Jersey Devils.

Det danske ishockeytalent Oliver Bjorkstrand er inde i varmen hos Columbus Blue Jackets i verdens bedste ishockeyliga, NHL, for tiden.

I Prudential Center i Newark var udeholdet klart bedst, men der skulle alligevel gå en periode, før scoringerne kom i gang.

Først gav Boone Jenner Columbus Blue Jackets en 1-0-føring efter knap tre minutter i anden periode, og så tog Oliver Bjorkstrand over.

Danskeren gjorde det til 2-0 efter en solotur, hvor han modtog pucken i venstre side, fintede sig forbi New Jerseys Blake Coleman og satte et følt svirp ind bag målmand Cory Schneider.

Det var Bjorkstrands tredje scoring i sæsonen.

Sam Gagner scorede til 3-0 i tredje periode, og igen havde Bjorkstrand stor andel i scoringen.

Den 21-årige herningenser fyrede et slagskud afsted mod New Jersey-målet, og Cory Schneider kunne kun halvklare forsøget, som Gagner kastede sig over og fik skovlet i mål.

Bjorkstrand blev derfor noteret for en assist.

Columbus Blue Jackets ligger i toppen af NHL denne sæson, og det dufter efterhånden af slutspil i Ohios hovedstad.

Anderledes ser det ud for New Jersey Devils, der befinder sig et stykke fra slutspilspladserne.

De to hold spiller returopgør i Columbus natten til onsdag.

Jannik Hansen og Mikkel Bødkers San Jose Sharks tabte 1-3 til Minnesota Wild. Kun Mikkel Bødker kom på isen.