Bjorkstrand scorer sæsonens første mål mod Andersens Toronto

Oliver Bjorkstrand har længe spillet en noget perifer rolle for sit hold Columbus Blue Jackets i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Oliver Bjorkstrand markerede sig nemlig i kampen med sin første scoring i denne sæson.

Det skete ved stillingen 2-0 til Columbus kort inde i anden periode, hvor han med fart i skøjterne modtog pucken omkring midterlinjen efter et forpurret Toronto-angreb.

Efter et hurtigt træk mod mål og et svirp med håndleddet sendte han pucken ind over Toronto-målmandens venstre skulder og op i hjørnet af målet.

Det var første gang siden 10. december, at Oliver Bjorkstrand var på isen for Columbus Blue Jackets.

Han er noteret for seks kampe i denne sæson.

Det var for en gangs skyld ikke Frederik Andersen, der vogtede målet for Toronto Maple Leafs. Frederik Andersen kunne ellers tirsdag fejre sin NHL-sejr nummer 100, da New York Islanders blev sendt hjem med 7-1 i bagagen.

Toronto kom dog aldrig tæt på sejren mod et velspillende Columbus-hold onsdag aften.

Bjorkstrands holdkammerat Nick Foligno bragte nemlig holdet på 4-0, før det lykkedes Toronto at reducere sent i anden periode.

Begge hold scorede en enkelt gang i tredje periode, og dermed måtte Toronto Maple Leafs rejse hjem til Canada med et 2-5-nederlag.