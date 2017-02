Artiklen: Bjorkstrand laver to point i sikker udesejr over Rangers

Bjorkstrand laver to point i sikker udesejr over Rangers

Således stod han for to assist i opgøret mod New York Rangers, der tog imod Bjorkstrand og hans holdkammerater i Madison Square Garden.

Columbus Blue Jackets og Bjorkstrand kom flyvende fra start, og allerede efter et minuts spilletid kunne Alexander Wennberg score sit 11. sæsonmål på en assist fra Bjorkstrands stav.

New York Rangers fik udlignet tre minutter senere, men det blev alligevel gæsterne, der kunne gå fra isen efter første periode med en føring, da Cam Atkinson var på pletten efter knap syv minutters spil.

I anden periode var det så igen svenskeren Alexander Wennberg, der kunne udbygge føringen med sit andet mål i kampen.

Og præcis som i første periode stod Oliver Bjorkstrand for assisten.

Columbus Blue Jackets nåede at øge føringen yderligere to gange, inden New York Rangers kunne reducere til resultatet 2-5 i sekunderne før slutfløjtet.

Med sine to assist i New York står Oliver Bjorkstrand nu noteret for to mål og tre assist i denne NHL-sæson.