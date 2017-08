Bjørns danske jubilæumsfest står i skyggen af Ryder Cup

- Jeg kommer ind med den tanke, at jeg skal ud og spille noget golf, og så ser vi, hvordan det går. Prioriteterne er nogle andre i øjeblikket, siger Thomas Bjørn på et pressemøde.

Siden den nu 46-årige silkeborgenser i december sidste år blev udnævnt til kaptajn for det europæiske Ryder Cup-hold, har hans egen karriere været fuldstændig underkastet det prestigefulde hverv.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er på vej til at stoppe med at spille. Men jeg har lovet mig selv, at jobbet som kaptajn for Ryder Cup-holdet er prioritet nummer et.

- Lige nu handler mit liv om, at vi skal have 14,5 point i september næste år, fastslår Bjørn med henvisning til Ryder Cup, der spilles 28.-30. september 2018.

Når man har fået tildelt en hovedrolle i en af sportens største begivenheder på verdensplan, kommer selv årets golfhøjdepunkt i hjemlandet til at blegne en smule.

- Jeg er glad for at være her. Det er en fantastisk uge, men hvordan golfen bliver, ved jeg ikke.

- Jeg kommer ikke ind på samme måde, som jeg normalt kommer ind til golfturneringer med hovedet nede og meget koncentreret om min golf. Jeg har en lidt anderledes attitude, og golfen bliver, hvad den bliver.

- Men når jeg står på første tee torsdag, så prøver jeg da at gøre det bedste, jeg kan.

- Jeg havde en periode i sommer, hvor jeg begyndte at spille ordentligt, og så kom ilden også tilbage. Får man gang i det, ved man aldrig, hvad der sker, siger Thomas Bjørn.

For kollegaen Søren Kjeldsen er ambitionerne større. Han har haft en svær sæson på den amerikanske PGA Tour, men fik en fornuftig generalprøve med en 16.-plads i Wyndham Championship i sidste uge.

Det var en tiltrængt opmuntring efter en skuffende præstation i majorturneringen PGA Championship.

- Jeg er altid meget påpasselig med en målsætning til en enkelt uge. Men jeg er glad for, at jeg spillede godt i Wyndham.

- Hvis jeg var kommet direkte fra USPGA, ville jeg nok have haft en smule ondt i maven. Nu føler jeg, at jeg er i god form, og jeg glæder mig til at komme i gang, siger Kjeldsen.

For to år siden blev han selv hyldet for 500 European Tour-turneringer ved Made in Denmark, så han har en fornemmelse af, hvad der venter Bjørn.

- Man må sige til Thomas' forsvar, at han har prøvet lidt af hvert, så mon ikke han kan spille igennem det.

- Jeg er spændt på, hvad Astrup (promotor Flemming Astrup, red.) har i ærmet. Men det er fantastisk for både Thomas og hele golf-Danmark, at han kan fejre det her.

- Han har været en inspiration for os alle, og hvis han ikke havde båret flaget i midten af 1990'erne, er det ikke sikkert, at så mange af os havde været, hvor vi er i dag, siger Kjeldsen.

Made in Denmark bliver spillet på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten og begynder torsdag.