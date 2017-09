Bjelland: Sejren viser holdets karakter i øjeblikket

Storsejrene over Polen og Armenien i de seneste fire dage i VM-kvalifikationen er en lettelse for Andreas Bjelland.

- Det viser karakter fra holdets side, og hvor vi står i øjeblikket. Vi vidste, det ville blive svært. Hvis vi kom bagud, ændrede det dog ikke noget.

- Vi skulle bare fortsætte og holde os til vores egen gameplan. Så skulle vi nok få vores chancer. De kørte døde i de sidste 20 minutter, siger Bjelland.

Brentford-stopperen advarer mod at juble for meget inden de to afgørende gruppekampe i oktober ude mod Montenegro og hjemme mod Rumænien.

- Man skal passe på med at snakke om et gennembrud. Hvis vi spiller uafgjort eller taber om en måned, så er alle efter os igen.

- Vi har spillet to gode kampe, og det skal vi bygge videre på. Vi skal spille to svære kampe i oktober, og vi skal tage de gode ting med videre, siger Bjelland.

Polen fører gruppe E med 19 point efter otte kampe. Danmark og Montenegro følger lige efter med 16 point og begge med en målscore på 18-7.

Gruppevinderen går direkte videre til VM, mens de otte bedste toere skal spille playoffkampe.

- Det var vigtigt for os at vinde. Jeg synes, vi formåede at holde os til planen. Vi kom skidt fra start, men fik arbejdet os ind i kampen og lavet nogle fantastiske mål.

- Lad os håbe, vi kommer til VM. Det er målet at komme til Rusland. Det tegner fantastisk for dansk fodbold lige nu, siger Bjelland.