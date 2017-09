Bjelland: De unge puster mig i nakken

Jannik Vestergaard, Andreas Christensen og Mathias "Zanka" Jørgensen varmede godt op under de to landskampe, Danmark har spillet de seneste dage.

I stedet var det Simon Kjær og Andreas Bjelland, som spillede to gange 90 minutter i sejrene på henholdsvis 4-0 og 4-1.

Mens Kjær var sikker på sin plads som anfører på holdet, overrasker det mere, at Bjelland har erobret pladsen som makkeren i det centrale forsvar.

- Jeg har spillet sammen med Kjær før, så vi kender hinanden godt efterhånden.

- Og så var det mig, der lige blev valgt frem for nogle af de andre til de to kampe. I Danmark er vi fornuftige til at producere stoppere.

- De andre stoppere spiller jo på allerhøjeste niveau rundt omkring i Europa. Det må vi bare tage hatten af for. Det gavner kun vores hold med konkurrence, siger Bjelland.

Brentford-spilleren forklarer, at landstræner Åge Hareide ville have en, der kunne spille simpelt og med stor sikkerhed i pasningsspillet.

- Vi skulle spille lidt mere primitivt mod Polen. Og der passede min venstrefod meget godt ind i det hele, og så må vi se næste gang.

- Jeg håber selvfølgelig at bevare pladsen. Jeg elsker at spille på landsholdet. Det er fantastisk at være med. Jeg har nået en alder, hvor jeg kan nyde det endnu mere.

- Selv om jeg bliver pustet i nakken af de unge, som gør det fornuftigt, så synes jeg stadig, jeg har noget at bidrage med, siger Bjelland.

Andreas Christensen (12 landskampe) er 21 år, Vestergaard (15 landskampe) er 25, mens Mathias "Zanka" Jørgensen (11 landskampe) er blevet 27.

I sejren over Armenien rundede 29-årige Bjelland sin landskamp nummer 25. Kun seks af kampene er endt med nederlag.

Danmark møder i oktober Montenegro og Rumænien i VM-kvalifikationen.