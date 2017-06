Bjarne Riis henter tidligere dansker til sit kvindehold

Linda Villumsen er således klar til at tørne ud for det ambitiøse hold.

I første omgang er parterne blevet enige om en kontrakt, der løber sæsonen ud.

Linda Villumsen er født i Danmark, men hun har stillet op for New Zealand siden 2009.

- Lindas navn har stået øverst på vores ønskeliste i lang tid. Vi snakkede med hende, allerede da vi startede holdet, og nu har vi så indgået en aftale.

- Det her er ikke bare et halvårsprojekt, men et projekt frem mod OL i 2020, og det bliver givende for begge parter, siger Bo Handberg Madsen, der er manager for holdet, blandt andet i pressemeddelelsen.

Den 32-årige tempospecialist og etapeløbsrytter har tidligere fejret store triumfer, da hun blandt andet vandt VM i enkeltstart for kvinder i 2015.

Tilbage i 2006 vandt hun den første udgave af Route de France Féminine, som populært kaldes for kvindernes Tour de France. Den bedrift gentog Linda Villumsen i 2013.

Hun har tre gange vundet både DM i linjeløb og i enkeltstart, hvilket skete i 2006, 2008 og 2009.

Derudover har hun flere gange deltaget ved OL.

Linda Villumsen ser frem til at køre for holdet, når hun har genfundet formen, og hun lægger ikke skjul på, at Bjarne Riis' navn har trukket.

- Jeg har haft en lille periode med pause fra løb og professionel konkurrence, men jeg har holdt træningen ved lige, og jeg har lyst til at starte op igen og nå tilbage til toppen.

- Jeg kender i forvejen et par af pigerne på holdet, så jeg glæder mig til at komme til et hold i et velkendt miljø - selv om jeg faktisk ikke har kørt for et dansk hold før.

- Det bliver specielt for mig at køre for et hold, Bjarne Riis har været med til at starte op, da jeg altid har set op til ham, siger Linda Villumsen.