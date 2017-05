Bizart straffespark sikrer City-sejr over Leicester

Manager Josep Guardiolas hold var dog ved at sætte en 2-0-føring over styr hjemme mod Kasper Schmeichel og Leicester, men efter et bizart brændt straffespark af gæsterne endte det med en 2-1-sejr til City.

Dermed er City på tredjepladsen med 72 point for 36 kampe. Det er to point flere end Liverpool, der har spillet en kamp færre.

Manchester City kom foran efter en halv time, da David Silva udnyttede en tværaflevering og sikkert udplacerede Kasper Schmeichel til 1-0.

Den danske Leicester-målmand var også prisgivet, da Gabriel Jesus nogle minutter senere udnyttede et korrekt dømt straffespark mod Leroy Sané.

Leicester fik dog reduceret før pausen, da Shinji Okazaki smukt sendte en helflugter i mål til 1-2.

Lidt under et kvarter før afslutningen på anden halvleg fik Leicesters Riyad Mahrez muligheden for at udligne på et straffespark.

Offensivspilleren fra Algeriet sendte bolden i mål, men dommer Bobby Madley annullerede korrekt scoringen.

Det skyldtes, at Mahrez gled i sit tilløb og sendte bolden ind på sit eget støtteben, inden den gik i mål.

Dommeren dømte i stedet frispark til Manchester City, der altså endte med at hente en vigtig sejr.

Leicester er nummer ni i Premier League med 43 point for 36 kampe.