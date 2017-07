Bitter Fuglsang kigger allerede på mulig Vuelta-start

Efter 20 minutters tid i holdbussen kom en ærgerlig, men fattet, Jakob Fuglsang ud for at forklare sit exit.

Fra sportsdirektørbilen gik Jakob Fuglsang (Astana) direkte ind iholdbussen i målområdet i Foix, efter at han måtte opgive at fuldføre fredagens 13. etape som følge af skaderne fra onsdagens styrt.

- Det var ikke sjovt, og jeg holdt kun 50 kilometer, men det var 50 kilometer for fuld damp, lyder det fra den slagne dansker.

- Jeg kørte med alt, hvad jeg havde for at sidde med, og på nedkørslerne blev jeg så sat af selv gruppettoen, fordi jeg ikke kunne holde ordentligt fast i styret med begge hænder. Så begynder det at blive svært at køre Tour de France.

Fuglsang havde trænet målrettet til at være i sit livs form til årets Tour, hvilket han også beviste med en femteplads i klassementet inden styrtet.

- Jeg er super bitter over, at jeg er nødt til at udgå. Der er ikke så meget at gøre ved det andet end at prøve at tage de gode ting med sig.

- Jeg har kørt nogle gode etaper, og forhåbentlig kan formen findes igen til en anden grand tour, siger Jakob Fuglsang.

Han havde frygtet fredagens etape, fordi den kun gik over 101 kilometer, men havde tre skrappe stigninger, og det indbød til en eksplosiv etape i høj fart.

Allerede på første nedkørsel spurgte en af Astanas sportsdirektører den lidende Fuglsang, om det var slut. Men han ville prøve at se, om han kunne klare sig på anden stigning. Det mislykkedes.

- Jeg havde frygtet dagens etape ovenpå gårsdagens etape, fordi jeg havde det, som jeg havde det. Både fordi etapen var kort, og der ville blive kørt stærkt, og det var dårlige veje, siger Fuglsang.

- Så jeg havde tænkt, at det godt kunne ligne afslutningen, og specielt fordi jeg var kørt ned til sokkeholderne i går og heller ikke syntes, at jeg var sprængfyldt med energi i morges.

Lørdag flyver han hjem til konen og sin datter, som blev født kort tid før Tour de France. Og så har Fuglsang allerede et potentielt nyt mål i kikkerten.

- De begyndte at snakke om Vueltaen inde i bussen. Det var ikke meningen, at jeg skulle have kørt Vueltaen, men det kan være, at det kan være en god mulighed, når nu jeg ikke får kørt hele Touren til ende, siger han.

- Forhåbentlig kommer jeg mig hurtigt og kan finde lidt god form frem til slutningen af sæsonen.

Vuelta a España indledes 19. august.