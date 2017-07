Bidende El Salvador-spillere får lange karantæner

Det koster dyrt for to salvadoranske landsholdsspillere, at de lod temperamentet løbe af med sig under en kamp ved fodboldturneringen Gold Cup.

Det koster nu lange karantæner til begge spillere, skriver Reuters.

Romero får seks spilledages karantæne for at sætte tænderne i angriberen Jozy Altidore, mens Cerén slipper med tre dages karantæne for at bide forsvarsspilleren Omar Gonzalez.

Under kampen havde forseelserne ingen betydning i form af udvisninger, men tv-billederne viste efterfølgende, at begge spillere havde tandsættet lidt for langt fremme, og det er de nu blevet straffet for.

Det er det Nord- og Mellemamerikanske Fodboldforbund, Concacaf, der har udstedt karantænerne til spillerne for "usportslig opførsel".

Gold Cup er en turnering, hvor landshold fra Nordamerika, Centralamerika og Caribien deltager, og den afholdes i disse dage i USA.

Kvartfinalekampen mellem USA og El Salvador endte med en 2-0-sejr til værtsnationen, og via en semifinalesejr over Costa Rica har USA spillet sig i finalen.

Her møder amerikanerne enten Mexico, der er forsvarende Gold Cup-mestre, eller Jamaica. Den kamp spillet natten til mandag dansk tid, mens finalen spilles natten mellem onsdag og torsdag.