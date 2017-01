Benzema slår Barcelona-rekord med mål i overtiden

Real Madrid slog torsdag aften FC Barcelonas rekord for flest kampe uden nederlag på tværs af alle turneringer ved at spille 3-3 ude mod Sevilla i den spanske pokalturnering.

I torsdagens returkamp ude mod Sevilla i den spanske pokalturnering var Real Madrid bagud med 1-3.

Og det lignede derfor længe, at madrilenerne måtte nøjes med at dele rekorden med ærkerivalen Barcelona.

Men Real Madrids franske landsholdsangriber Karim Benzema ville det anderledes og udlignede til 3-3 på et mål tre minutter inde i overtiden.

I torsdagens kamp kom Sevilla foran 1-0 efter et klodset selvmål af Real Madrid-backen Danilo efter ti minutter. Det skabte håb for Sevilla om videre avancement.

Tre minutter inde i anden halvleg udlignede Real Madrids Marco Asensio til 1-1, og så var Sevillas forhåbninger så godt som slukket.

Det lykkedes dog Sevilla at score yderligere to gange og komme foran 3-1. Indskiftede Stevan Jovetic og Iborra scorede for Sevilla efter 53 og 77 minutter.

Det skabte endnu en gang lidt håb for hjemmeholdet.

Efter 83 minutter blev det dog endegyldigt afgjort, da Real Madrid-anfører Sergio Ramos reducerede til 2-3 på et elegant straffespark.

Og så var der kun rekorden tilbage at spille om, og den ville Benzema ikke dele med Barcelona.

Efter en mindre slalomtur i Sevilla-forsvaret og med et skud, der blev rettet af, lykkedes det Benzema at sørge for, at Real Madrid nu har rekorden alene.