Bendtner og co. må strække våben i undertal mod tophold

Som ventet var topholdet Newcastle for stor en mundfuld. Sidste sæsons Premier League-nedrykker sejrede på hjemmebane med 3-1 over Forest.

Det var det tredje nederlag på stribe for Nottingham Forest, der havde Bendtner i aktion i kampens første 81 minutter. Danskeren formåede ikke at gøre en forskel.

Newcastle dominerede markant, men måtte alligevel slide for sejren. Efter 63 minutter scorede Dwight Gayle det forløsende mål til 2-1, og han cementerede også sejren ti minutter før tid.

Efter en time fik Newcastle da også optimale betingelser i jagten på de tre point, da Nottingham blev reduceret til ti spillere.

Midterforsvareren Matthew Mills fik inden for et øjeblik to gule kort, som dommeren retteligt vekslede til et rødt.

Det lå i kortene, at Newcastle skulle køre en nem sejr hjem, da Matt Ritchie allerede efter fire minutter fik hjemmepublikummet til at juble.

Men efter knap halv time udlignede Nicolao Dumitru og gav Forest håb om point. Det kom til at leve i godt 30 spilminutter.

Med sejren er Newcastle nummer et i ligaen med 52 point for 24 kampe, hvilket er et mere end nummer to, Brighton, der har spillet en kamp færre.

Nottingham Forest ligger nummer 18 med 26 point for 23 kampe.