Bendtner imponerer landstræner og skærper konkurrencen

- Nicklas Bendtner ser glad ud, og han ser god ud. Jeg er glad for det, som jeg har set fra ham her i lejren. Jeg kender ham jo også fra Norge, og jeg kender en masse folk i Rosenborg, som også siger, at han har et stort overskud i øjeblikket.

- Han viser den glæde og energi, som er nødvendig for at spille fodbold på højeste niveau. Det er jeg glad for. De andre spillere kan også se, at han trives, og de er glade for at have ham tilbage, siger Åge Hareide.

Han pointerer, at Bendtner er med til at give ham flere tanker om holdets udformning i fredagens VM-kvalifikationskamp mod Polen.

- Sådan skal det også være. Der skal være konkurrence på et landshold, og det bidrager Nicklas også til, siger landstræneren.

Før Hareide i sidste uge udtog landsholdet, blev han opfordret af Nicolai Jørgensen til at udtage Bendtner.

Jørgensen er glad for Bendtners retur, selv om det giver hård konkurrence.

- Han har stor erfaring, og han er en rigtig god holdkammerat, og det er godt for holdet, at han er kommet med.

- Jeg tænker ikke på ham som en konkurrent, for der vil altid være konkurrence på et landshold. Lige nu er vi rigtig mange dygtige angribere, så det handler bare om at vise, at det er en selv, der skal spille, siger Nicolai Jørgensen.

Andreas Cornelius tager konkurrencen fra Bendtner med ophøjet ro, selv om de to typemæssigt har en del ligheder.

- Bendtner er med til at øge konkurrencen, men det ville Yussuf Poulsen også være, hvis det var ham, som var med i stedet.

- Selv om Yussuf og jeg måske ikke minder så meget om hinanden, så vil det stadig være en plads på banen, som vi skulle slås om, siger Cornelius.