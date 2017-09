Bendtner header Rosenborg til sejr i danskeropgør

Den danske landsholdsangriber nåede højest på et hjørnespark efter lidt over en times spil i Drammen.

Strømsgodset-målmand Espen Bugge fik hånden på bolden, men kunne ikke redde forsøget fra Bendtner, der fik stor kraft på hovedstødet.

Med målet kom Bendtner op på ti ligascoringer for Rosenborg i denne sæson. Kun tre spillere har scoret flere mål på topscorerlisten i Norge.

- Dette var vigtigt. Det gik mindre godt for os før pausen, men i anden halvleg synes jeg, indsatsen var bedre.

- Og vi kunne sagtens have vundet med både tre og fire mål. Det er dejligt at vinde, også når det er forventet af os, siger Bendtner til Eurosport.

- Jeg skulle gerne have scoret flere mål, men jeg er glad for at være på et hold, som kæmper om mesterskabet, og som er med i Europa League, siger han.

Otte minutter efter Bendtners føringsmål øgede den indskiftede Rosenborg-angriber Samuel Adegbenro til 2-0 efter endnu et hjørnespark.

Både Bendtner og Mike Jensen spillede hele kampen for Rosenborg, mens den tidligere danske U21-landsholdsspiller Bassel Jradi spillede de første 42 minutter for Strømsgodset.

Bendtner fik efter næsten to års fravær comeback for det danske landshold, da han blev skiftet ind i 4-0-sejren hjemme over Polen i VM-kvalifikationen for lidt over en uge siden.

Her kom Bendtner ikke på måltavlen, og han blev efterfølgende ikke benyttet af landstræner Åge Hareide i 4-1-sejren ude over Armenien.

Rosenborg fører den bedste norske fodboldrække med 44 point efter 21 kampe. Det er seks point mere end den nærmeste rival, Sarpsborg 08.