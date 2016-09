Artiklen: Bendtner debuterer med et point i Nottingham Forest

Bendtner debuterer med et point i Nottingham Forest

Den danske angriber blev skiftet ind med en halv time igen ved stillingen 0-1, og han var med til at sikre holdet det ene point i en dramatisk afslutning.

En uge efter kontraktunderskrivelsen med Nottingham Forest fik Nicklas Bendtner onsdag aften debut i 2-2-kampen ude mod Rotherham i The Championship, Englands næstbedste fodboldrække.

Matthew Mills udlignede for gæsterne med et kvarter igen, og Apostolos Vellios sendte holdet på sejrskurs fem minutter før tid. Det lykkedes dog Jon Taylor at udligne.

Bendtner skiftede til Nottingham Forest for en uge siden, da han underskrev en toårig kontrakt med Championship-klubben.

Hans seneste kamp var helt tilbage i februar, hvor han optrådte for Wolfsburg, men han har siden kontraktophævelsen med den tyske klub holdt formen ved lige i FC København.

Derfor var den danske angriber allerede ved præsentationen for en uge siden også fortrøstnings fuld omkring, at han hurtigt kunne komme i nærheden af spilletid.

- Personligt, så er jeg ikke en person, der behøver særlig meget tid til at komme i kampform, men jeg skal lige vænne mig til klubben, lød det fra Bendtner, da han blev præsenteret.

- Jeg skal have foretaget en konditionsundersøgelse i løbet af de næste dage, og efter det er jeg klar, sagde han.

Testen forløb så tilfredsstillende, at Forest-manager Philippe Montanier tog Bendtner og Chris Cohen, der har døjet med en skade, med i truppen til onsdagens kamp.

- Jeg tror ikke, at nogen af dem er klar til at spille 90 minutter, men de vil med sikkerhed være klar til at hjælpe holdet på anden vis, sagde Montanier.

Det fik han ret i. I hvert fald var Bendtner på banen ved begge holdets scoringer.