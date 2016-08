Belgier vinder dramatisk etape i Vueltaen

Afslutningen blev særdeles nervepirrende, da Luis León Sanchez (Astana) og Simon Clarke (Cannondale) lå i et udbrud og sled i det for at holde feltet væk på de sidste kilometer frem mod mål.

Det var et spørgsmål om sekunder, og de to udbrydere blev akkurat hentet få meter før målstregen, hvor der også var et styrt i feltet.

Det hele endte med, at den belgiske rytter Jonas Vangenechten (IAM Cycling) var først over stregen på en varm og hård dag.

Jonas Vangenechten slog Daniele Bennati (Tinkoff) og Alejandro Valverde (Movistar) i spurten.

Darwin Atapuma (BMC) fører fortsat i den samlede stilling foran Valverde og Chris Froome (Sky)

Etapen bød på 158,5 kilometer fra Maceda til Puebla de Sanabria, og der var igen tale om en kuperet omgang med flere stigninger i den spanske varme.

Etapen blev et farvel til flere ryttere herunder Michal Kwiatkowski (Sky), der udgik med rygproblemer ifølge holdets oplysninger undervejs på etapen.

Et udbrud var afsted længe. Med 116 kilometer igen have de oparbejdet et forspring på fire minutter, som 62 kilometer fra mål var barberet ned til omkring to minutter.

Astana satte sig frem i feltet for at køre udbruddet ind, og det lykkedes efter hårdt arbejde med 42 kilometer igen.

Astana lavede et stort arbejde for holdets rytter Luis León Sanchez og dennes muligheder for at vinde etapen.

Med 30 kilometer igen stak Astanas Dario Cataldo på en stigning og kort efter kørte netop Luis León Sanchez op til holdkammeraten. De to dannede en gruppe med Gianluca Brambilla (Etixx-Quick-Step), Simon Clarke (Cannondale) og Luis Ángel Maté Mardones frem mod toppen af stigningen 18 kilometer fra mål.

Sanchez-gruppen havde 28 sekunder til feltet med 16 kilometer igen, men da det fladede ud, så det sort ud for gruppen. Sanchez og Simon Clarke nægtede dog at give sig, og de to havde 18 sekunder ned til feltet med fire kilometer til mål.

Herefter fulgte en dramatisk jagt på de to ryttere, som blev kørt ind kort før mål, hvor Jonas Vangenechten viste sig stærkest i spurten.