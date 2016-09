Belgier spurtsejrer på 12. etape i Vuelta a Espana

Jens Keukeleire var stærkest på en dag, hvor solen bagte over Bilbao på 12. etape af Vuelta a España.

Sejren kom efter en dag, hvor rytterne skulle ud på 193,2 kilometer fra Los Corrales de Buelna til Bilbao, hvor solen bagte over rytterne.

Her skulle fire kategoriserede stigninger passeres, og sidste gang rytterne nåede en top var med 13 kilometer til mål.

I det samlede klassement var der ingen forskydninger, og Nairo Quintana (Movistar) fører fortsat med 54 sekunder ned til Chris Froome (Sky) på andenpladsen, mens Alejandro Valverde er nummer tre.

Valverde er 1 minut og fem sekunder efter sin holdkammerat Quintana.

Med 47 kilometer tilbage af etapen havde et udbrud lidt under to minutter.

Her sad Peter Kennaugh (Sky), David Garcia Lopez (Sky), Kenny Elissonde (FDJ), Gianluca Brambilla (Etixx-Quick-Step) og Louis Meintjes (Lampre). Før næstsidste stigning havde de halvandet minut, da stigningen Alto El Vivero skulle passeres første gang.

Den bød på 4,2 kilometer med en stigningsprocent på 8,5 procent i snit, og rytterne skulle over den to gange i slutningen af etapen.

Med 32 kilometer til mål var forspringet nede på et minut, og Astana lå i front i feltet for at køre Luis León Sanchez i stilling.

Ved foden af Alto El Vivero, som rytterne skulle over en sidste gang, var feltet samlet, og Dries Devenyns (IAM) angreb. På et tidspunkt op ad stigningen stak Chris Froome lige næsen frem i et splitsekund, men Nairo Quintana sad klistret til Froome.

Kort efter forsøgte Alberto Contador (Tinkoff) sig, men det blev neutraliseret, og kort før toppen strøg Luis Leon Sanchez (Astana) afsted, men flere mindre grupperinger blev til sidst samlet.

Med ti kilometer igen var det derfor Devenyns alene i front, der blev jagtet af feltet, og det lignede en umulig opgave for Devenyns.

Det jagtende felt havde dog svært ved at organisere sig, og Devenyns holdt forspringet på 20 sekunder med fire kilometer igen.

Med halvanden kilometer til målstregen var det dog slut, og i spurten tog Jens Keukeleire sejren.