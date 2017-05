Belgien får Tour de France-start i 2019

Danmark har budt på at blive vært for Tour de France-starten i 2019, 2020, eller 2021, men allerede for et stykke tid siden blev det klart, at 2019 ikke blev til noget.

Tour de France-arrangøren ASO har tirsdag offentliggjort, at verdens største cykelløb i 2019 i stedet vil tage sin begyndelse i Belgien, nærmere bestemt i Bruxelles.