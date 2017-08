Bayern vælter i skader før tysk sæsonpremiere

Rekordmesteren tager i sæsonpremieren imod Bayer Leverkusen, men det bliver et skaderamt Bayern-hold uden en lang række profiler.

Manuel Neuer er stadig ude af stand til at spille, efter at målmanden i april pådrog sig et brud i sin ene fod.

Det bekræfter træner Carlo Ancelotti torsdag på et pressemøde.

- Manuel Neuer spiller ikke i morgen (fredag, red.). Vi vil ikke løbe nogen risiko, lyder det fra Ancelotti.

Neuer er dog ikke trænerens eneste bekymring før sæsonåbneren.

Bayern må også undvære Jérôme Boateng, Thiago Alcântara, Javi Martínez og James Rodríguez.

Dermed må colombianeren vente på sin debut for mesterholdet efter skiftet fra Real Madrid.

Ancelotti slår dog fast, at de mange skader ikke er noget problem.

Til kampen mod Leverkusen kan italieneren da også glæde sig over, at både David Alaba og Arjen Robben er kommet sig over deres skader og er til rådighed.

Opgøret mellem Bayern München og Bayer Leverkusen begynder fredag klokken 20.30.