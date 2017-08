Bayern-præsident advarer mod rekordhandler

Præsidenten i fodboldklubben Bayern München, Uli Hoeness, er langtfra begejstret over de kæmpe spillerhandler, der har været denne sommer.

Barcelona reagerede ved at hente Ousmane Dembélé for næsten 800 millioner kroner i Borussia Dortmund.

Og de voldsomt forhøjede priser er en trussel, mener Uli Hoeness.

- I min optik findes der ingen spillere i verden, som er 100 millioner euro (små 750 millioner kroner) værd, siger Hoeness ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er nået til et punkt, hvor vi virkelig skal passe på. For der er måske et punkt, hvor fansene har fået nok.

- Jeg mener helt ærligt, det er tid til at komme tilbage til proportionerne. Nu er vi nødt til at sige "nok er nok", lyder det fra Bayern-præsidenten.

Om Hoeness' budskab trænger igennem, virker tvivlsomt. For ifølge rygterne er endnu et par kæmpehandler fortsat tæt på.

Således skulle stenrige PSG ikke lade sig nøje med Neymar. Ifølge rygter skulle klubben være tæt på at hente stortalentet Kylian Mbappé i AS Monaco for omkring 1,35 milliarder kroner.

Barcelona kædes også stadig sammen med Liverpools Coutinho til en pris i nærheden af en milliard kroner.

Uanset om de to handler bliver en realitet, så kommer Bayern München ikke til at byde ind på spillere i det prisleje, så længe Uli Hoeness har noget at sige.

- Jeg vil aldrig købe en spiller for 100 millioner euro, selv om jeg havde pengene. Det er spild af penge, siger Hoeness.

Den sydtyske klub slog sin egen transferrekord denne sommer, da man betalte godt 300 millioner kroner for at hente Corentin Tolisso i Lyon.