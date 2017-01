Bayern køber to profiler hos konkurrent

Forsvarsspilleren Süle og midtbanemanden Rudy har begge været med til at føre Hoffenheim ubesejret gennem Bundesligaens efterårssæson, og de gode præstationer har banet vej for klubskiftet.

Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge glæder sig over tilgangen af de to spillere, der begge har opnået landskampe for Tyskland i efterårssæsonen.

- Vi er meget glade for, at de tilslutter sig til os. Det er en investering i Bayern Münchens fremtid at købe to tyske landsholdsspillere.

- Sebastian Rudy skifter gratis, mens Niklas Süle bliver købt. Vi har indgået en fair pris efter forhandlinger med Hoffenheim, siger Rummenigge.

Bayern München har overvintret som nummer et i Bundesligaen, som går i gang igen på fredag. Her skal mesterholdet en tur til Freiburg.