Bayern München tager storsejr mod russisk CL-debutant

Hjemme i München vandt Bayern med 5-0 over den russiske klub FC Rostov, der banede sig vej til gruppespillet for første gang efter samlet sejr over Ajax Amsterdam.

Tyske Bayern München og spanske Atlético Madrid er forhånd udpeget som storfavoritter til at avancere fra de to øverste pladser i Champions Leagues gruppe D, og på første spilledag tirsdag kom de begge godt fra start med sejr.

Bayern dominerede totalt, men der skulle et straffespark til at åbne russerne op efter 28 minutter.

Den polske angriber Robert Lewandowski sparkede føringen ind fra 11 meter, efter at dommeren havde vurderet, at ulovlige riv i trøjen havde fundet sted ved et hjørnespark.

I halvlegens tillægstid blev kampen så reelt afgjort, da Thomas Müller udnyttede David Alabas gode forarbejde til at fordoble føringen.

Det var spil til et mål, og efter pausen scorede Joshua Kimmich til 3-0 og 4-0 inden for det første kvarter.

I sidste minut cementerede Juan Bernat til slutresultatet.

Noget mere besværligt kom Atlético Madrid til sin sejr. Klubben, der i sidste sæson tabte Champions League-finalen til Real Madrid, vandt 1-0 på udebane mod PSV Eindhoven.

Madrid-klubben bragte sig foran efter 43 minutter ved Saúl Ñíguez, men PSV fik chancen for at udligne kort inden pausen. Andrés Guardado misbrugte imidlertid et straffespark.

Efter pausen lykkedes det spanierne at holde den knebne føring.

I gruppe B kom Napoli godt fra land med en sejr på 2-1 ude over Dynamo Kiev, mens Benfica og Besiktas i den anden kamp i Portugal spillede 1-1.