Bayern München og Arjen Robben forlænger ægteskabet

Robbens aftale er blevet forlænget med et år, så de to parter nu har papir på hinanden frem til sommeren 2018. Det meddeler Bayern München på klubbens hjemmeside.

Siden årsskiftet har Robben haft mulighed for at forhandle om en kontrakt for næste sæson med andre klubber uden at skulle bede Bayern om tilladelse.

Fuldfører den 32-årige hollænder kontrakten, vil han til den tid have spillet for den tyske mastodont i ni sæsoner siden skiftet fra Real Madrid.

- Jeg er lykkelig over at skulle spille endnu et år for Bayern München. Klubben er blandt de bedste i verden, og München er blevet min families andet hjem, siger Robben.

Han har scoret 82 gange i 152 bundesligakampe for Bayern München. Dertil kommer henholdsvis 14 pokalmål og 21 i Champions League.

Blandt hans mål finder man 2-1-scoringen mod Borussia Dortmund, der i 2013 afgjorde Champions League-finalen til Bayern Münchens fordel.

Han har derudover vundet VM for klubhold, Super Cuppen i Uefa, fire pokaltitler og fem tyske mesterskaber med Bayern.