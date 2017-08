Basketstjerner får mere hvile i NBA-program

Det tætte program i NBA er blevet kritiseret for at gøre spillerne trætte.

Fans og tv-selskaber som ABC og ESPN brokkede sig over ikke at se de bedste spillere i aktion. Ofte blev de største stjerner sparet for at kunne klare det hårde program.

Derfor har arrangørerne lavet programmet om forud for den kommende sæson. NBA offentliggjorde tirsdag programmet med i alt 1230 kampe i grundspillet på 26 uger.

For første gang i NBA-historien er der ingen klubber, som skal spille fire kampe på fem dage.

Og der bliver færre gange, hvor klubber skal spille to kampe på to dage. Antallet af to kampe på to dage er reduceret fra i gennemsnit 16,3 tilfælde i sidste sæson til 14,4 i denne sæson per klub.

NBA-sæsonen er desuden forlænget med en uge og går i gang 17. oktober med storkampene Cleveland Cavaliers-Boston Celtics samt Golden State Warriors-Houston Rockets.

Golden State vandt mesterskabet i sidste sæson ved at slå Cleveland med 4-1 i finaleserien.