Barcelonas ni mand overvinder Atletico-bombardement

Men det holdt hårdt, da det tirsdag aften lykkedes Lionel Messi og holdkammeraterne at kæmpe sig forbi Atlético Madrid i den anden af to semifinaledueller i Copa del Rey.

FC Barcelona får om godt tre måneder chancen for at vinde den spanske pokaltitel for tredje gang i træk.

Gæsterne fra hovedstaden satte Barcelonas værter under et voldsomt pres i et vildt opgør, der endte 1-1 og bød på tre udvisninger.

Samlet er Barcelona videre til finalen med 3-2 efter en udesejr på 2-1 i sidste uge.

Kort før pausen bragte Luis Suarez hjemmeholdet i front, da uruguayaneren fulgte op på et Lionel Messi-skud.

Atletico-keeper Miguel Angel Moya fik en håndparade på Messis forsøg, og så opsnappede Suarez bolden og sendte den sikkert i mål.

Indtil da havde der stået Atlético Madrid på stort set alle farlige situationer på Camp Nou.

Barcelona-spillerne formåede slet ikke at holde bolden i egne rækker, og det gav gæsterne flere gode muligheder for at komme på måltavlen.

I kampens indledning fik Atleticos belgiske venstrekant Yannick Carrasco muligheden på et kontraangreb. Carrasco skar ind i banen og fik afsluttet, men Barcelona-målmand Jasper Cillessen kom i vejen.

Efter pausen havde Barcelona fået bedre styr på spillet. Alligevel fik semifinaleduellen fornyet spænding efter en lille time, da hjemmeholdet blev reduceret til ti mand.

Sergio Roberto fik sin anden advarsel i kampen og måtte forlade banen.

Straks efter udvisningen fik Antoine Griezmann bolden over målstregen, men Atletico-angriberen blev fejlagtigt dømt offside.

Midtvejs i anden halvleg var det så gæsterne, der mistede en mand, da Yannick Carrasco fik sin anden advarsel for hårdt spil.

Ti minutter før slutfløjt fik Atletico så den livline, holdet havde kæmpet så hårdt for, da Barcelona-styrmanden Gerard Pique begik straffespark. Det blev dog misbrugt af Kevin Gameiro, der lossede bolden langt over mål.

Kort efter lykkedes det Kevin Gameiro at gøre lidt af skaden god igen for Atletico, da han gjorde det til 1-1 efter en frispilning fra Antoine Griezmann.

Kræfterne var nu tæt på at slippe op hos Barcelona-spillerne.

Luiz Suarez gjorde ikke kampen lettere for sine holdkammerater, da opgøret nærmede sig tillægstiden. Suarez gik ind i en duel med albuen forrest, og fik sin anden advarsel - og dermed marchordre.

Trods et stort Atletico-pres i de sidste fem minutter lykkedes det Barcelona at holde stand.

I den anden semifinale-duel mødes Celta Vigo og Alaves.

Finalen i Copa del Rey spilles 27. maj.