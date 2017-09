Barcelonas milliardindkøb skadet i sejr over Getafe

Ousmane Dembélé startede for første gang inde i en ligakamp efter sit skifte fra Borussia Dortmund for 105 millioner euro.

To af FC Barcelonas mest omtalte sommerindkøb gjorde sig bemærkede på hver deres måde i lørdagens 2-1-sejr ude over Getafe i den bedste spanske fodboldrække.

Det er et beløb, der medregnet diverse bonusser ifølge Reuters kan stige til 147 millioner euro. Det svarer til 1,1 milliard danske kroner.

Men den 20-årige franskmand udgik efter blot 29 minutter med en forstrækning i venstre ben, oplyser Barcelona på Twitter.

Det er uvist, hvor lang en pause dyrt indkøbte Dembélé nu skal holde, men spanske medier gætter på omkring tre uger.

Paulinho, en anden af Barcelonas forstærkninger i sommerens transfervindue, gjorde et flot indtryk og fik svaret tilbage til de mange kritikere, der har været af ham.

Indskiftede Paulinho stod nemlig for den afgørende scoring til 2-1 med et flot gennembrud i feltet og præcist spark efter 84 minutter. Oplægget stod Lionel Messi for.

Midtbanespilleren Paulinho blev hentet i kinesisk fodbold for 40 millioner euro, kort efter at Barcelona havde solgt superstjernen Neymar til PSG for 222 millioner euro.

Det var først senere, Barcelona købte offensivspilleren Dembélé som den mere direkte erstatning for Neymar.

I lørdagens kamp var det Getafe, der kom bedst fra start med en scoring fra Gaku Shibasaki efter 39 minutter.

Den japanske midtbanespiller lavede et drømmemål på en helflugter fra kanten af feltet, og Barcelona-målmand Marc-Andre ter Stegen kunne ikke nå bolden.

Det var det første mål, Barcelona har indkasseret i de fire første spillerunder.

Getafes Jorge Molina var tæt på en scoring inden da, men han kunne skuffende kun få bolden rettet ind i sidenettet fra meget kort afstand.

Bedre gik det for Barcelonas midtbanespiller Denis Suárez, som udlignede til 1-1. Suarez udnyttede en smart aflevering fra Sergi Roberto efter lidt over en times spil.

Lionel Messi leverede ud over assisten til slut en anonym præstation.

Men argentineren havde dog et nærgående frispark før pausen, som kun en feberredning fra Getafe-keeper Guaita fik forhindret i at gå ind i krogen.

Med sejren har Barcelona nu vundet ti ligakampe i træk, hvis man tæller slutningen af sidste sæson med.

Barcelona, som tirsdag hjemme skal møde Eibar, fører Primera Division med 12 point efter fire kampe.