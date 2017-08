Barcelona vil sagsøge Neymar for mindst 63 millioner

Den spanske storklub vil ifølge nyhedsbureauet AFP sagsøge Neymar for mindst 8,5 millioner euro, svarende til mere end 63 millioner kroner, for kontraktbrud.

Barcelona anklager Neymar for ikke at have opfyldt vilkårene, da parterne indgik den seneste kontrakt.

For to dage siden var Neymar ude med en hård kritik af klubbens bestyrelse.

- Jeg tilbragte fire år der, og i begyndelsen var jeg glad. Jeg brugte fire smukke år der, og jeg forlod klubben glad. Men for dem (klubbens ledelse, red.), nej.

- Det bør ikke være dem, der skal bane vejen for Barcelona. Barcelona fortjener meget mere, og hele verden ved det, sagde Neymar.

Barcelona ønskede at beholde angriberen, men Paris Saint-Germain købte ham fri for et beløb svarende til 1,65 milliarder kroner.