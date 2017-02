Barcelona vil have udvist Suarez med i pokalfinale

FC Barcelona kæmper for at få klubbens stjerneangriber Luis Suarez med i den spanske pokalfinale.

Onsdag har Barcelona appelleret Suarez' andet gule kort i opgøret mod Atletico, hvor angriberen ifølge kampens dommer gik for hårdt ind i en nærkamp med armen forrest.

Luis Suarez mener, at Atletico-spilleren Koke overdramatiserede situationen, der fandt sted i det 90. minut.

- Jeg griner af det andet gule kort, for det var ikke engang et frispark. Jeg gjorde ingenting. Det var, hvad han (Koke, red.) ønskede, sagde Suarez efter kampen til Gol TV.

Barcelona har desuden appelleret Sergio Busquets' advarsel, selv om midtbanespilleren er tilgængelig til pokalfinalen.

Busquets blev præsenteret for det gule kort for at losse bolden væk, da der var en pause i spillet. Barcelona oplyser dog, at Busquets handlede i god tro, da der var to bolde på banen.

Tirsdagens 1-1-opgør mellem Barcelona og Atlético Madrid var et regulært drama, der bød på tre udvisninger og et brændt straffespark. I sidste uge vandt Barcelona den første semifinale med 2-1 på udebane.

Onsdag aften tager Alaves imod Celta Vigo i den anden semifinaleduel. Det første opgør endte 0-0.