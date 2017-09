Barcelona-træner fryder sig over nu at være på Messis hold

Og det var noget, der fik smilet frem hos holdets cheftræner, Ernesto Valverde. Han stod for første gang i spidsen for Barcelona i en Champions League-kamp.

- Vi ved, at når han modtager bolden, kan alt ske, siger Valverde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Som træner for flere hold i den spanske liga har han ofte før stået over for den lille argentiner. Han glæder sig over, at Messi nu er på hans hold.

- Jeg har flere gange måttet lide, når mine hold har spillet mod Messi. Nu er jeg heldig nok til, at han er på mit hold, siger Valverde, der tidligere blandt andet har trænet Valencia og Athletic Bilbao.

Kort før pausen scorede Messi aftenens første mål, da han passerede Gianluigi Buffon for første gang i sin karriere.

Kroaten Ivan Rakitic scorede til 2-0, efter at Messi havde splittet Juventus' forsvar. Det sidste mål sparkede argentineren selv i kassen.

Barcelona fører dermed gruppe D med en bedre målscore end Sporting Lissabon, der vandt 3-2 mod Olympiakos.

Det giver formentlig en smule ro omkring holdet.

De seneste uger har der især været uro omkring klubbens præsident, Josep Maria Bartomeu.

Det sker, efter at brasilianske Neymar skiftede til Paris Saint-Germain, og Barcelona i manges øjne ikke lykkedes med at finde en direkte erstatning, før transfervinduet lukkede.

Franske Ousmane Dembélé spillede dog en god kamp mod Juventus, efter at han blev skiftet ind. Den 20-årige franskmand skiftede efter salget af Neymar til Barcelona for knap 800 millioner kroner.