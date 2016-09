Barcelona-stjerner sprudler i Sydamerika

Neymar scorede det afgørende mål med et fladt og præcist spark til 2-1 efter 74 minutter, og det var tiltrængt, efter at brasilianerne har haltet efter blandt andet Colombia på det seneste.

Brasilien er pludselig kommet et godt stykke tættere på VM i Rusland i 2018, da fodboldholdet anført af Barcelona-angriberen Neymar vandt 2-1 hjemme over Colombia.

Neymar lagde også op til Mirandas 1-0-scoring efter blot to minutter. Det var et selvmål af den brasilianske stopper Marquinhos, som stod for Colombias 1-1-udligning, inden Neymar endte som matchvinder.

Sejren bringer Brasilien op på andenpladsen i den sydamerikanske VM-kvalifikationsgruppe, som toppes af Uruguay.

Neymars holdkammerat i Barcelona Luis Suarez var også i strålende spillehumør, da han lagde op til to Edinson Cavani-mål og selv scorede på straffespark i Uruguays overbevisende 4-0-sejr hjemme over Paraguay.

Uruguay fører gruppen med 16 point efter otte kampe, mens Brasilien har 15 point. Brasilianerne lå inden sejren uden for de pladser, der giver adgang til VM i Rusland om to år.

Argentina var uden en skadet Lionel Messi, da holdet reddede et 2-2-resultat i hus ude mod Venezuela, som var foran 2-0 i kampen. Argentinerne har 15 point på tredjepladsen i gruppen.

Edgardo Bauza, der er landstræner for Argentina, var tilfreds med, at holdet fik kæmpet sig tilbage og skaffet et enkelt point.

- Vi ønskede at vinde, men vi kom bagud 0-2. Jeg finder tryghed i måden, spillerne svarede tilbage på, da de indkasserede de to mål, siger Bauza.