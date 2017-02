Barcelona knuser Alaves i forsmag på spansk pokalfinale

Det endte med en 6-0-sejr til FC Barcelona, da årets to spanske pokalfinalister lørdag stod over for hinanden.

FC Barcelona slog lørdag Alaves 6-0 i en forsmag på den spanske pokalfinale om tre måneder.

Bedømt på lørdagens ligaopgør har Alaves ingen chance for at overraske 27. maj, når de to hold står over for hinanden i Copa del Rey.

Det lykkedes dog hjemmeholdet at holde stand i lidt over en halv time, men da Barcelona først fandt vej til målet, gik det hurtigt.