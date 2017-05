Barcelona henter ny cheftræner i Athletic Bilbao

Valverde har fået en kontrakt gældende for to sæsoner - med option på yderligere et år.

Denne sæson har været en af de mindre gode for Barcelona, der måtte se sig slået af rivalen Real Madrid i den spanske mesterskabskamp.

Det har sikkert også været hårdt at se Real Madrid nå frem til Champions League-finalen, hvor Juventus på lørdag venter.

Som et plaster på såret vandt FC Barcelona i weekenden den spanske pokaltitel for 29. gang i klubbens historie med en finalesejr over Alaves. Det har dog stået klart i et stykke tid, at der skulle ske noget nyt.

Den nye mand i spidsen for Barcelona, Ernesto Valverde, fik fra 1988 til 1990 nogle få kampe for Barcelonas førstehold.

Senere røg han til ligakonkurrenten Athletic Bilbao, hvor han spillede størstedelen af sin aktive karriere.

Som træner har Valverde været forbi en lang række klubber - de seneste fire år har han siddet på bænken hos Athletic Bilbao, der i denne sæson sluttede som nummer syv i den spanske liga.

Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu bød Valverde velkommen på et pressemøde, der blev afholdt 19.15 mandag aften.

- Valverde har evnerne, dømmekraften, erfaringen og den viden, som det kræver.

- Han kan bringe de unge spillere, og kender Barcelonas måde at gøre det på, siger Bartomeu på pressemødet.

- Valverde arbejder hårdt, og han vil gerne bruge teknologi i træning og i kamp, fortæller præsidenten.

Det er flere uger siden, at Luis Enrique annoncerede, at han stopper i Barcelona efter sæsonen.

Flere medier havde lugtet, hvor det bar hen, da Valverde i sidste uge annoncerede, at han stopper i Athletic Bilbao, når hans kontrakt udløber med udgangen af juni.

Ernesto Valverde præsenteres officielt i sit nye job på torsdag.