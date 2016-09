Rasmus Quaade (bagest), her under semifinalen i 4000 meter holdforfølgelsesløb ved OL i Rio, er ikke længere en del af banelandsholdet.

Banelandstræner vrager ærgerlig OL-bronzevinder

Cykelrytteren Rasmus Quaade (Stölting), der var med til at vinde bronze i 4000 meter holdforfølgelsesløb ved OL i Rio, meddeler på sin hjemmeside, at han ikke længere er en del af banelandsholdet.

Rasmus Quaade er ærgerlig over beslutningen, men han har også forståelse for landstræneren.

- Hans (Casper Jørgensen, red.) vurderinger og valg har trods alt været så gode gennem alle år, at han har skabt ryttere, der har vundet tre medaljer ved OL i London og Rio og slået hans egen rekord med længder, skriver Quaade på sin hjemmeside.

Den 26-årige rytter føler ellers, at han sagtens kan være med frem mod det næste store mål for banelandsholdet, som er OL i Tokyo i 2020.

- Jeg har jo lige sat dansk rekord. Stopper udviklingen så nu, når man lige har kørt den hurtigste tid i Danmark nogensinde, en tid kun to lande har kørt hurtigere end nogensinde, spørger Quaade retorisk og svarer selv:

- Nej, bestemt ikke. Hans (landstrænerens, red.) job er dog ikke at blive ved med at lade mig have en fed tid på landsholdet. Hans job er jo at vurdere, hvem der kan køre stærkest i Tokyo.

Det blev til syv år som en del af det danske banelandshold for Rasmus Quaade, som nu i stedet vil forfølge den landevejskarriere, der hele tiden har kørt ved siden af.

Alligevel gør stoppet ekstremt ondt på OL-bronzevinderen.

- Da jeg kom hjem (fra mødet), græd jeg meget og længe, skriver han.

Døren er dog ikke smækket endegyldigt i til banelandsholdet for Quaade, selv om det bliver meget svært at fortrænge de unge, fremadstormende folk, som Casper Jørgensen har valgt at satse på fremover.

- Om ikke andet så har han stadig sagt, at jeg har muligheden for at være med igen om fire år, hvis jeg er god nok. Selvfølgelig, skriver Rasmus Quaade.