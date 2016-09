Banelandstræner tager gerne fejl med vraget Quaade

Den 26-årige rytter smækker ikke med døren, men åbner for, at han måske om et par år vil gøre et forsøg på at kæmpe sig tilbage på holdet.

Mandag meddelte cykelrytteren Rasmus Quaade, at han er blevet vraget til banelandsholdet i 4000 meter holdforfølgelsesløb, der vandt OL-bronze i Rio i sidste måned.

Banelandstræner Casper Jørgensen har mange talentfulde unge ryttere at vælge imellem, og det spillede ind på beslutningen.

Landstræneren fortæller, at heller ikke han har smækket med døren.

- Nej, det gør jeg ikke på nogen måde, og det har jeg sagt til ham, siger Casper Jørgensen.

- Lige nu vurderer jeg, at han ikke er god nok, ellers ville han stadig være med. Men jeg kan tage fejl, og det sidste stykke frem mod OL kører man 100 procent med det hold, man tror, der kan køre stærkest til OL.

- Hvis han viser, at jeg har taget fejl, så er det bare det, og så er han selvfølgelig meget velkommen, siger landstræneren.

Han peger på, at Rasmus Quaade ifølge ham har stået lidt i stampe rent fysisk.

Quaade var i første omgang reserve under OL i Rio, men han var i aktion i semifinalen, hvor Danmark var meget tæt på at besejre Australien.

Casper Jørgensen vil frem mod OL i Tokyo i 2020 satse på Casper Folsach, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg Madsen og Casper Pedersen, der alle var med i Rio.

Herudover forventer han at få nogle unge ryttere ind på holdet.

- Og så skal jeg have en snak med Lasse om, hvor meget bane han skal køre i de næste år, siger Casper Jørgensen med henvisning til Lasse Norman Hansen, der også var med til at vinde bronze i Rio.

Landstræneren mener, at Rasmus Quaade har haft stor betydning for banelandsholdet, der har vundet flere VM-medaljer med ham på holdet.

- Han har virkelig betydet meget for baneprojektet og været en rigtig stor karakter. Han er en god kulturbærer i gruppen.

- Det skal ikke lyde sådan, at han ikke har været god nok. Han har betydet rigtig meget de seneste fire år og har været et stort aktiv. Det er vigtigt at få med.

- Men efter et OL evaluerer man og ser fremad, og dér har jeg vurderet, at der kommer folk, der er bedre end ham.

- Men dermed ikke sagt, at han ikke har været rigtig vigtig for os de seneste fire år, for det har han, siger Casper Jørgensen.