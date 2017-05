Bakken Bears er tilbage på tronen i dansk basketball

Klubbens 15. mesterskab blev en realitet med mandagens hjemmesejr på 81-73 over Horsens IC i den femte finalekamp.

Efter to år væk fra tronen i dansk basketball kan Aarhus-klubben Bakken Bears igen kalde sig dansk mester på herresiden.

Bakken bragte sig dermed på samlet 4-1, hvilket ikke kan hentes i serien, der spilles bedst ud af syv kampe.

Første periode sluttede 22-22, men derfra lagde Bakken afstand og havde godt styr på kampen i den resterende del.

Efter anden periode var stillingen 44-37, og den blev udbygget til 63-52 efter tredje periode.

Horsens lignede ikke for alvor et hold, der troede på at kunne vende kampen til egen fordel. Bakken kom yderligere foran, og spændingen blev aldrig reel i slutfasen.

Med to minutter tilbage kom Horsens på 69-77, men nærmere kom udeholdet ikke et stort comeback.

I stedet kunne Bakken Bears, der havde Devaughn Akoon-Purcell som topscorer med 25 point, juble over guldet.

Bakken Bears blev senest mester i 2013/14, hvor holdet vandt det fjerde mesterskab på stribe og det syvende på otte sæsoner.

Siden vandt Horsens i de efterfølgende to sæsoner, men det lykkedes altså ikke at fuldbyrde et guld-hattrick i denne finaleserie.

Horsens vandt ellers den første finale på udebane, men siden tog Bakken fire på stribe og satte punktum hjemme i Vejlby Risskov mandag aften.