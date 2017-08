Bak om styrt-EM: Det var voldsom Volvo og ren kamikaze

- Det var voldsom Volvo med de tre styrt, så det er svært lige at danne sig et overblik over, hvad der skete til slut. Det var vanvittigt. Der var rigtig meget sidevind, og der var nogle rigtig modbydelige styrt, siger Lars Bak.

Han føler, at taktikken sådan set var god. Det blev den massespurt, som landsholdet havde regnet med. Men styrtene ødelagde planen til slut.

- Det var svært at sidde sammen derude til slut, for der var meget sidevind, og det var ren kamikaze. Der var simpelthen så mange, der ville spurte. Det var kun et spørgsmål om, hvornår de ville styrte.

Bak fremhæver særligt debutanten Torkil Veyhe, som "førte stort set hele vejen".

Selv var den erfarne Lotto-rytter med i et kortvarigt udbrud med Mads Würtz Schmidt.

- Taktikken var, at vi ikke måtte føre i udbruddene. Vi skulle bare neutralisere, og det gjorde jeg sammen med Mads Würtz. Alle kørte rigtig flot, og de holdt sig til planen, siger Bak.

Både Matti Breschel og Michael Mørkøv, som begge skulle hjælpe Cort, styrtede.