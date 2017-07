Bak: Det vil være stort for holdet at vinde i Liege

Og skulle det ende i den sandsynlige massespurt, så er især to hold under pres - Lotto Soudal og Quick-Step - de to belgiske hold med hver sin supersprinter.

Danske Lars Bak (Lotto Soudal) knokler for den tyske veteransprinter André Greipel, og Bak ser meget gerne, at tyskeren sikrer en hjemmebanetriumf til holdet.

- Vi er på hjemmebane i Liege, og det vil være kæmpestort for holdet at få en sejr. Det vil også være stort at vinde senere hen i løbet, men specielt Liege vil være noget større. Så vi er meget opsatte, siger Lars Bak.

Snart 35-årige André Greipel har i hvert fald helt styr på, hvordan afslutningen på etapen ser ud.

- Efter løbet vi kørte for 14 dage siden, var vi ude at se de sidste 20 kilometer, og Greipel har set den to gange, så vi kender det, fortæller Bak.

André Greipel har vundet mindst én etape i 12 grand tours på stribe, men i sidste års Tour de France ventede han helt til afslutningsetapen på Champs-Élysées med at komme først over stregen.

Med ni flade etaper på ruten skal mulighederne nok være der, og Lars Bak tror på bedre udbytte end sidste år for Greipel.

- Jeg håber da, at han vinder mere end én etape, men han er nødt til at få den første i hus, og så er succeskriteriet opnået, siger den danske hjælperytter.

- Men vi har en mand, som har vundet minimum én etape, de sidste seks gange han har stillet op i Tour de France - og 11 etaper i alt. Så man vil da klart have ham til at vinde - også mere end én.

De formodede hårdeste konkurrenter i massespurterne er gamle kendinge som Marcel Kittel (Quick-Step), Mark Cavendish (Dimension Data) og Peter Sagan (Bora).