Viktor Axelsen og Jan Ø. Jørgensen slipper måske for Lee Chong Wei ved All England i marts.

Badmintonstjerne er tvivlsom til All England

Lee Chong Wei gled under træning og må nu holde et par ugers pause fra badminton på grund af knæproblemer.

Lørdag gled han under en træning på Malaysias nye badmintonakademi, og det beskadigede et ledbånd i venstre knæ. I første omgang er dommen et par ugers pause fra badminton.

- Skadet kunne være undgået. Min første tanke var, at jeg ikke ville slutte min karriere sådan, siger Lee Chong Wei til avisen Star.

Ifølge AFP havde Lee Chong Wei inden skaden brokket sig over baneunderlaget på det nye badmintonakademi. Ifølge verdensstjernen var det for glat.

Hvis Lee Chong Wei melder afbud til All England, er det sandsynligt, at Jan Ø. Jørgensen og Viktor Axelsen seedes som nummer et og to i turneringen.

Lee Chong Wei har tidligere udtalt, at han meget vel kan være i gang med sin sidste sæson som professionel badmintonspiller.

Målet er at slutte karrieren med at vinde VM-guld i Skotland i august.

Lee Chong Wei har vundet All England tre gange, tre OL-sølvmedaljer, tre VM-sølvmedaljer og en VM-bronzemedalje.