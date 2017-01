Badmintonspillere får ny aftale efter småkage-konflikt

Selv om den tidligere aftale på mange måder minder om den nye, gav det anledning til stor ståhej, da fem topspillere i 2015 nægtede at spille med landsholdssponsoren Danisa på tøjet.

Det skyldtes, at spillerne havde en sponsoraftale med den konkurrerende virksomhed Kjeldsen Cookies.

Spillernes sponsoraftale tog ikke forbehold for, at de under VM og EM for hold - altså i landsholdsregi - kunne risikere i at spille med en konkurrent til deres daglige sponsor, hvilket stred imod deres aftale med Kjeldsen Cookies.

Balladen kostede de involverede spillere deltagelsen ved Sudirman Cup (VM for blandede hold, red.) - og kunne potentielt også have kostet deltagelsen ved OL i Rio.

Badmintonspilleren Hans-Kristian Vittinghus, der også er formand i Spillerforeningen Badminton, håber, at der gennem forhandlingerne er taget forbehold for alle potentielle tvister.

- Der er sket en del præciseringer omkring forskellige paragraffer. Vi lærte af den sidste aftale, at der er ting, man ikke kan forudse - det så vi med småkage-sagen - men vi har været meget grundige.

- Spillerne kan lige som tidligere indgå en aftale med hvem som helst - de skal bare være fri af forpligtelser, når de spiller på landsholdet til EM og VM for hold. Det gælder ikke individuelle turneringer, siger han.

Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, er ligeledes tilfreds med den nye aftale, som burde fjerne alle tvivlsspørgsmål.

- Aftalen betyder, at der er klarhed om, hvilke rettigheder og pligter der er for de spillere, som deltager i eliteprogrammet. Så har man sagt ja tak til at deltage i eliteprogrammet, ved man præcis, hvilke rettigheder og pligter man har skrevet under på, siger Bo Jensen.

Han tilføjer, at der kan tages individuelle hensyn i forbindelse med arrangementer i landsholdsregi.

Afholder en landsholdssponsor et arrangement, vil det foretrækkes, at en landsholdsspiller uden en aftale hos en konkurrerende virksomhed deltager frem for en spiller med en sponsoraftale hos en konkurrent.

Den nye aftale beskytter også de mindre kendte spillere på eliteprogrammet bedre, siger Hans Kristian Vittinghus.

- Badminton Danmark tegner en arbejdsskadeforsikring for alle spillere, der er omfattet af den kollektive aftale. For de spillere, der ikke tjener ret mange penge, er det en stor hjælp, for de har måske ikke haft råd til det.

- Som spillere har vi til gengæld forpligtet os til at stå til rådighed for markedsføring for dansk badminton en gang årligt uden vederlag. Det kan være til arrangementer rundt omkring i landet, siger Vittinghus.

- Det er ud over almindelige ting som at tage billeder, når man er med landsholdet eller deltage på pressemøder - ting vi selvfølgelig stiller op til. Arrangementerne kan give forbundet mulighed for at skabe lidt ekstra økonomi til at finansiere eliteprogrammet, tilføjer han.

Badminton Danmark og Spillerforeningen har desuden aftalt, at man efter et succesfuldt 2016 for dansk badminton vil hæve mindsteprisen for kommercielle aftaler. Indtægterne fra de aftaler deles af forbundet og spillerne.