Badminton Danmark henter ekslandstræner som assistent

Onsdag kom det frem, at sidstnævnte bliver afløst som assistent af Kim Nielsen, der kommer fra et job som landstræner for Holland. Han stoppede i det job efter OL i Rio i sidste måned.

- Han (Kim Nielsen, red.) har en rigtig god badmintonindsigt, og han har fået flere erfaringer med det at være landsholdstræner.

- Han har været med til en masse turneringer, og han har stået i det tætte samarbejde, som der skal til for at forberede OL-spillere. Vi fulgte ham under OL i Rio, og vi mener, at han har en "rygsæk", som er interessant for dansk badminton.

- Han passer godt ind i det landstrænerteam, som vi er ved at bygge op, og som skal arbejde frem mod OL i 2020, og vi glæder os over, at Kim vil være med i det projekt og fællesskab, siger Badminton Danmarks sportschef, Finn Trærup-Hansen, i en pressemeddelelse.

Kim Nielsen glæder sig til at arbejde med de danske spillere, der hentede to medaljer ved legene i Rio.

- Jeg er stolt af at få den mulighed her. Det er et stort privilegium, og jeg ser frem til jobbet med enorm spænding og glæde, og jeg glæder mig til at se, hvad vi trænere og spillere kan udrette i fællesskab.

- Som badmintontræner ser jeg frem til at arbejde sammen med nogle af verdens bedste badmintonspillere.

- Det bliver enormt spændende at se, hvordan vi med den kompetence og erfaring, vi har, kan nå frem til nogle gode præstationer i de kommende turneringer, siger Kim Nielsen.

Han er ikke ubekendt med Badminton Danmark, eftersom han tidligere både har arbejdet som elitecentertræner og U17-landstræner.