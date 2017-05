Back bliver i FCK et halvt år mere efter Ankersen-skade

Aftalen er kommet i stand, efter at den danske landsholdsback Peter Ankersen pådrog sig et brud i anklen og forventes ude i op til fire måneder.

- Det fortæller meget om Tom som spiller og menneske, at han har tilsidesat, hvad der egoistisk set var lettest for ham for at hjælpe klubben og holdet i en svær situation.

- Det her er for os den optimale løsning, da vi nu fortsat er dækket godt ind på højre back og ikke skal overlade et alt for stort ansvar til Mads Roerslev, der stadig kun er 17 år.

- Vi er meget tilfredse med aftalen og skylder både Tom og Tromsø tak for, at den kunne komme i stand, siger FCK-træner Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Høgli havde skrevet kontrakt med Tromsø fra denne sommer, men den gælder nu først fra januar 2018.

- Det var en vanskelig situation for klubben med Peters alvorlige skade, så da de spurgte, om jeg var parat til at blive, så handlede det bare om at finde en løsning.

- Jeg trives utroligt godt i klubben og i byen, og jeg bliver gerne og gør mit til, at vi opnår vores mål sammen.

- Klubben har givet mig meget, og jeg er bare glad for, at jeg kan give noget tilbage, lyder det fra Høgli.