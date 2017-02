BSV's CL-skæbne afgøres foran svær polsk kulisse

BSV kan spille sig tæt på CL-avancement med udesejr over Wisla Plock. Omvendt tåler man ikke et nederlag.

Med en sejr har den danske mester gode muligheder for at avancere til ottendedelsfinalerne. Med et nederlag er chancen for avancement yderst spinkel.

Skæbnekamp er ikke for stort et ord at tage i munden om Bjerringbro-Silkeborgs (BSV) udekamp i Champions League mod polske Wisla Plock lørdag. Den kommer med al sandsynlighed til at definere BSV's gruppespil.

Mandskaberne kæmper nemlig om den vitale sjetteplads, der som den sidste giver adgang videre.

Plock kan med en sejr bringe sig fire point foran BSV, der omvendt med en sejr kan komme à point. I det tilfælde er BSV bedst indbyrdes, og derudover har BSV en hjemmekamp mod bundholdet Kadetten Schaffhausen til gode.

- Det er en rigtig vigtig kamp for os. På en eller anden måde er det jo vind eller forsvind. Hvis Plock vinder, får de sjettepladsen. Så bliver det for svært for os, medgiver BSV's Klaus Thomsen på klubbens hjemmeside.

Hans holdkammerat Allan Damgaard mener, at presset er størst på polakkerne.

- Da vi så vores gruppe, vidste vi godt, at det var en dynamitgruppe, og det vil være fantastisk for vores klub, for vores område og for dansk håndbold, hvis vi kan gå videre.

- Hvis vi ryger ud, er det ingen katastrofe, men det er det for Plock, og katastrofe er nok ikke engang ordet, hvis de bliver slået ud af et hold, der har under en tredjedel af deres budget, siger Damgaard.

BSV vandt hjemmekampen mod Wisla med 33-24, men i Polen er holdet en helt anden modstander godt hjulpet af et entusiastisk publikum.

Det mærkede den tyske storklub THW Kiel, der måtte rejse hjem uden point tidligere i gruppespillet.

Målmand Søren Rasmussen forventer, at der kommer tryk på.

- Vi kommer under pres. Man så i kampen mod Flensborg for en uge siden, at selv om Plock nærmest blev kørt over, så fik de stadig en enorm opbakning.

- Publikum er i allerhøjeste grad en ottende mand, som vil blæse dem frem, siger Søren Rasmussen.

Lørdagens kamp begynder klokken 16.